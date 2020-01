Actualidade

A transportadora aérea açoriana SATA esclareceu hoje ter havido uma "imprecisão" no Relatório e Contas de 2018 sobre um empréstimo obrigacionista feito então e a respetiva comissão de abertura da operação.

Esta manhã, a agência Lusa e a Antena1/Açores noticiaram que a SATA Air Açores, que opera dentro do arquipélago, pagou cinco milhões de euros em "comissões iniciais" num empréstimo obrigacionista de 65 milhões de euros contraído em dezembro de 2018, de acordo com informações do Tribunal de Contas (TdC).

No relatório sobre a apreciação à Conta da Região de 2018, publicado recentemente, o TdC refere que, de acordo com a informação divulgada no anexo às demonstrações financeiras da companhia aérea, o empréstimo obrigacionista, no montante de 65 milhões de euros e efetuado através do Deutsche Bank, resultou no dispêndio de "cerca de cinco milhões de euros só em comissões iniciais".