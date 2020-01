Actualidade

As Nações Unidas querem que até 2030 as áreas protegidas cubram 30% da Terra, incluindo oceanos, para defender a biodiversidade do planeta, segundo um documento divulgado hoje.

O documento é a primeira versão de uma proposta que irá ser discutida na 15.ª reunião da Convenção da ONU sobre a diversidade biológica (COP15), marcada para a cidade de Kunming, na China, em outubro deste ano e que é considerada crucial para definir um roteiro de proteção dos ecossistemas.

A versão preliminar do texto a ser negociado na COP15, prevê nomeadamente "a proteção de sítios de especial importância para a biodiversidade através de áreas protegidas e outras medidas efetivas de conservação por região", cobrindo "pelo menos 30% das áreas terrestres e marinhas, com pelo menos 10% sob estrita proteção" até 2030. As percentagens são para serem negociadas na COP15.