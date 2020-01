Actualidade

O Partido Socialista teme que a desafetação de uma parcela de terreno municipal situado na Avenida de Fernão Magalhães, no Porto, possa vir "proporcionar benefícios ao privado", defendendo a implementação de um "projeto habitacional de renda acessível" no local.

Em causa está a desafetação da parcela de terreno de domínio público municipal, com uma área de 134,5 metros quadrados, situada na Avenida de Fernão Magalhães e Rua Diamantina, na freguesia de Paranhos.

A proposta, que foi apresentada esta segunda-feira na Assembleia Municipal do Porto, contou com o voto favorável de todos os partidos à exceção do PS, que votou contra e que teme que esta desafetação proporcione "benefícios" à entidade privada.