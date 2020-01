Actualidade

A qualidade do ar na segunda cidade australiana, Melbourne, agravou-se para níveis considerados "severos" durante a madrugada, devido ao aumento do fumo provocado pelos incêndios no leste da região.

Segundo a página 'AirWatch', gerida pela Autoridade de Proteção Ambiental, a qualidade do ar deteriorou-se "mais do que o previsto" nas últimas horas, elevando as recomendações para que se evite atividades ao ar livre.

Várias piscinas, ginásios e outros locais estão hoje fechados - esta é o período de férias escolares do verão na Austrália - com os sindicatos a recomendarem aos seus trabalhadores que evitem qualquer trabalho ao ar livre.