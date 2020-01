Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta segunda-feira o Regulamento do Mercado do Bolhão, mas a maioria dos partidos com representação parlamentar considerou que "falta o envolvimento" dos comerciantes na futura gestão daquele espaço.

A proposta, que foi aprovada com o voto contra do BE e a abstenção do PS, CDU e PAN, mereceu a atenção de todos os partidos políticos que, durante a sessão extraordinária desta segunda-feira, manifestaram preocupação com o regulamento que implementa "normas relativas à organização, funcionamento, disciplina, limpeza e segurança" do Mercado do Bolhão.

A primeira força política a intervir sobre a questão, que integrou uma lista de sete pontos de ordem do dia, foi o BE, para quem o regulamento em apreciação "abre a porta à exploração do mercado a entidades privadas".