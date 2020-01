Actualidade

As alterações climáticas representam um "risco e desafio sérios" para a segurança da Austrália, com especialistas citados pela imprensa do país a referirem o potencial impacto na capacidade das forças de defesa.

Especialistas citados pelo Australian Strategic Policy Institute notam que a atual crise dos fogos, que causaram 27 mortos e destruíram uma área maior que Portugal, mostrou a necessidade de reforço das capacidades da Força de Defesa Australiana (ADF, na sua sigla em inglês).

Michael Thomas, major na reserva, disse que a tendência é para que estas situações aumentem, em virtude das alterações climáticas, criando "um mundo mais instável e inseguro com consequências humanas, nacionais e internacionais amplas".