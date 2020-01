Actualidade

O comércio externo chinês aumentou 3,4%, em 2019, para o equivalente a 4,12 biliões de euros, uma desaceleração de 6,3%, face ao ritmo de crescimento homólogo registado no ano anterior, refletindo o impacto da guerra comercial com Washington.

Os dados divulgados hoje pela Administração Geral das Alfândegas revelam que as exportações cresceram 5%, no ano passado, para 17,23 biliões de yuan (2,24 biliões de euros), enquanto as importações subiram 1,6%, para 14,31 biliões de yuas (1,86 biliões de euros).

O 'superavit' comercial aumentou 25,4% para 2,92 biliões de yuas (380.292 milhões de euros).