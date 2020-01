Açores/Mau tempo

O Governo dos Açores vai hoje apresentar uma comunicação à Assembleia Regional a propósito do transporte de mercadorias para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) do arquipélago, que tem estado condicionado deste o furação Lorenzo.

O anúncio da comunicação foi feito na segunda-feira, na sede do parlamento açoriano, durante a conferência de líderes parlamentares que determinou a agenda final do plenário de janeiro, o primeiro deste ano civil, que irá a partir de hoje na cidade da Horta, na ilha do Faial.

O furacão Lorenzo destruiu em outubro passado o porto comercial das Lajes das Flores, impedindo os navios porta-contentores que operam na região de fazerem escala no grupo ocidental, obrigando o executivo açoriano a recorrer a operadores de tráfego local, com recurso a embarcações mais pequenas.