O presidente do Irão, Hassan Rohani, disse hoje que o país vai "punir" todos os responsáveis pela queda do avião civil ucraniano atingido por um míssil nos arredores de Teerão no dia 08 de janeiro.

"Para o nosso povo é muito importante que quem quer se seja responsável por um ato de negligência seja levado perante a justiça", disse Rohani num discurso televisivo transmitido hoje de manhã em Teerão.

"Todos aqueles que têm de ser punidos vão ser castigados", acrescentou o presidente do Irão.