Organizações ambientais australianas saudaram hoje a generosidade de cidadãos nacionais e estrangeiros que têm feito doações para o auxílio a animais afetados pelos fogos na Austrália, sublinhando, porém, que são necessários apoios públicos adicionais de imediato.

Anna Felton, da organização ambiental WIRES - que gere uma rede de voluntários envolvidos no apoio à vida selvagem em Nova Gales do Sul - disse à Lusa que a maior parte das organizações envolvidas nesta área são estruturas de base de voluntariado, sem financiamento direto do Estado.

"Sem financiamento e dependendo apenas de voluntários e doações, torna-se difícil responder a uma crise nacional como estas. É muito difícil", frisou Felton, notando que o apoio inicial disponibilizado pelo Governo é um bom primeiro passo, mas insuficiente.