Actualidade

Uma mulher de 39 anos morreu e o filho de 10 sofreu ferimentos graves na sequência da colisão entre um camião e um automóvel, ocorrida hoje no Itinerário Principal (IP) 2, no concelho de Évora, indicaram os bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 08:03, ocorreu no IP2, junto à localidade de São Manços, no concelho de Évora.

A mesma fonte indicou que o óbito da mulher foi declarado no local e que a criança foi transportada para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).