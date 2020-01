Actualidade

O terceiro hotel da marca Beautique Hotels inaugura-se na quinta-feira na Rua da Madalena, em Lisboa, na sequência de um investimento de 11 milhões de euros e sob o tema da "saia da madalena" e do universo feminino.

O Madalena Beautique Hotel, cuja abertura estava inicialmente prevista para 2019, "é uma nova experiência de hotelaria e uma expansão temática que pode levar a pensar que entramos no auge do universo feminino e do período romântico", localizado "numa das artérias mais centrais da capital", disse a diretora geral do grupo, Vera Rosado, em declarações à agência Lusa.

"Acreditamos que isto é um investimento inicial muito grande, obviamente, mas queremos também apostar nas localizações dos hotéis e no 'design'", sublinhou Vera Rosado.