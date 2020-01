PR/Moçambique

Os presidentes português e moçambicano analisaram hoje dois casos por resolver em Moçambique de homicídio e desaparecimento de portugueses, num encontro oficial entre ambos, em Maputo.

"Passámos em revista" os dois casos, do homicídio de Inês Botas e do desaparecimento de Américo Sebastião, disse aos jornalistas, no final do encontro, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

A conversa entre os chefes de Estado serviu "para ver quais são os passos" que foram dados e os que se seguem no processo, bem como para aprofundar "o que o judiciário está a fazer", acrescentou, sem mais detalhes.