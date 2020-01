Líbia

A chanceler alemã, Angela Merkel, organiza no domingo em Berlim uma conferência internacional sobre a Líbia para negociar uma solução pacífica, anunciou hoje o seu gabinete.

Em comunicado, o gabinete da chefe do executivo alemão afirma que a decisão de acolher a conferência foi tomada depois de consultas com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Berlim convidou para a conferência os dois protagonistas do conflito na líbia, Fayez al-Sarraj, chefe do governo líbio reconhecido pela ONU, e o rival marechal Khalifa Haftar, líder do denominado Exército Nacional Líbio (ENL) que domina o leste do país.