Actualidade

As salas portuguesas de cinema registaram em 2019 um aumento de cerca de 5%, tanto em número de espectadores como em receita de bilheteira, face a 2018, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com o ICA, 15,5 milhões de espectadores foram ao cinema em 2019, o que representa mais 740 mil entradas do que no ano anterior, enquanto a receita de bilheteira se fixou em 83,1 milhões de euros, mais 4,4 milhões de euros do que em 2018.

A justificar este aumento está a prestação dos filmes que se posicionam entre os mais vistos de 2019: "O Rei Leão", "Joker", "Vingadores: Endgame" e "Toy Story 4".