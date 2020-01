Actualidade

Oito homens e uma mulher, com idades entre 21 e 39 anos, começam a ser julgados em fevereiro pelo furto de batatas fritas e bebidas alcoólicas de uma rulote instalada na freguesia do Lumiar, em Lisboa, em 2018.

A acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve hoje acesso, conta que, na madrugada de 22 de setembro de 2018, entre as 00:00 e as 05:00, "os arguidos deslocaram-se" a uma rulote "que se encontrava parqueada nas traseiras do mercado do Lumiar, na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, a fim de comemorarem o aniversário" de um dos elementos do grupo.

Pelas 05:15, o proprietário da rulote "trancou-a e abandonou o local", permanecendo os arguidos perto da rulote.