Actualidade

Os bispos católicos portugueses contam discutir em abril as normas que regerão a ação da Igreja no que respeita ao abuso sexual de menores por membros do clero.

Segundo o padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), este será um dos principais assuntos a ocuparem os bispos na Assembleia Plenária a realizar em Fátima entre 20 e 23 de abril.

Os bispos vão analisar "as diretrizes para transformar em normas, como o Papa Francisco tem pedido às conferências Episcopais, sobre a proteção de menores e pessoas vulneráveis na Igreja", disse hoje Manuel Barbosa no final da reunião do Conselho Permanente da CEP, acrescentando que, a Igreja continua à espera, "há quase um ano", do "manual de procedimentos" que há de chegar do Vaticano.