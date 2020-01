Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) revogou a autorização para o exercício da atividade da Orey Financial, informou hoje o Banco de Portugal (BdP), acrescentando que a instituição financeira entrará em liquidação.

O regulador e supervisor bancário indicou que a decisão final da revogação foi tomada por Frankfurt no passado sábado, 10 de janeiro, e que pela lei "implica a dissolução e a entrada em liquidação da instituição".

"Desta forma, o Banco de Portugal vai requerer, nos termos da lei, junto do tribunal competente o início da liquidação judicial da Orey Financial", lê-se no comunicado.