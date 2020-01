Actualidade

O presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), Pedro Soares, pediu hoje, em Anadia, a criação de um centro de investigação de espumantes, pretensão bem recebida pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque.

"A criação de um centro de investigação para trabalhar a produção de espumantes nesta região, que é responsável por cerca de 50% da produção nacional, é um projeto muito interessante que vem ao encontro da estratégia do Governo para o território", disse a ministra, à margem da sessão do 40.º aniversário da Região Demarcada da Bairrada.

Maria do Céu Albuquerque explicitou que a estratégia do Governo para o setor passa por "ter um conjunto de centros de investigação, de estações, revitalizando, dando vida a equipamentos que existem por parte do Ministério da Agricultura, numa parceria com os atores do território: câmaras municipais, comunidades intermunicipais, representantes regionais".