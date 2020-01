Açores/Mau tempo

O Governo dos Açores garantiu hoje que "fez tudo o que estava ao seu alcance" para restabelecer o transporte de mercadorias às Flores e Corvo, interrompido desde o início de dezembro, mas a oposição criticou a demora na operação.

"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, dentro dos constrangimentos por todos conhecidos, para que tudo corresse da melhor forma possível", realçou a secretária regional dos Transportes, Ana Cunha.

A governante falava na Assembleia Legislativa dos Açores a propósito da rutura no abastecimento às duas ilhas do grupo ocidental do arquipélago dos Açores, após os estragos provocados pelo furacão Lorenzo.