Actualidade

As vendas da Jerónimo Martins subiram 7,5% no ano passado, face a 2018, para 18.638 milhões de euros, de acordo com os dados preliminares hoje divulgados pelo grupo que detém a cadeia de supermercados Pingo Doce.

"Em 2019, a execução bem sucedida das nossas estratégias nos três mercados em que operamos somou 1,3 mil milhões de euros às vendas do grupo, com fortalecimento das posições competitivas", refere a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Jerónimo Martins está presente em Portugal, Polónia e Colômbia.