Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) disse hoje não ser necessário ampliar os prazos para a concretização da descentralização de competências, mas sublinhou ser preciso redobrar o trabalho, designadamente por parte de serviços da administração central.

Para a ANMP, "o que é preciso concretizar, é incentivar, redobrando o trabalho", para que "as coisas [relacionadas com a descentralização de competências] fiquem, com clareza, assumidas", disse hoje, em Coimbra, o presidente da Associação, Manuel Machado, questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de alargamento dos prazos previsto para a descentralização, como recentemente defendeu o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e admitiu a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

"Recordo que, nas áreas especialmente sensíveis, a transferência de competências passa obrigatoriamente pela celebração de contratos, seja contratos-programa" ou acordos nos quais constam "as regras, os procedimentos, os encargos e a forma de os suportar" financeiramente, afirmou Manuel Machado.