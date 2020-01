Actualidade

O treinador Petit assume o comando técnico do Belenenses SAD, substituindo Pedro Ribeiro no cargo, informou hoje à agência Lusa fonte oficial do clube da I liga portuguesa de futebol.

Petit, de 43 anos, que estava sem treinar desde que deixou o Marítimo na última temporada, assume o comando do clube lisboeta, que está na 16.º posição do campeonato, com 15 pontos, os mesmos de Paços de Ferreira.

A saída de Pedro Ribeiro acontece após o desaire do Belenenses SAD (2-0) no reduto do Gil Vicente, em jogo da 16.ª jornada, que aumentou para quatro o número de partidas consecutivas sem vencer na competição.