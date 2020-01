Actualidade

A Rússia denunciou hoje as "ações irrefletidas" e a decisão "profundamente dececionante" dos europeus destinada a acionar o processo de resolução de disputas previsto no acordo internacional sobre o nuclear iraniano de 2015.

"Não excluímos que as ações irrefletidas dos europeus possam originar uma nova escalada em torno do acordo sobre o nuclear iraniano e tornarem impossível a sua aplicação no quadro inicialmente previsto", declarou em comunicado o ministério russo dos Negócios Estrangeiros.

Moscovo considerou não existir "qualquer motivo para semelhante decisão". "O mecanismo de resolução de diferendos foi criado para fins totalmente diferentes. Os motivos da dificuldade em aplicar o acordo são sobejamente conhecidos e não estão relacionados ao Irão mas antes dos Estados Unidos", que se retiraram unilateralmente do texto de 2018 e impuseram novas sanções contra Teerão, argumentou a diplomacia do Kremlin.