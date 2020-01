OE2020

O ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, defendeu hoje que é preciso "controlar e eliminar" a poluição de navios e aviões, transportes que podem começar a pagar "algumas taxas".

"Não duvido da necessidade de controlar e eliminar a poluição dos transportes marítimos e aéreos e não me oponho a que se comecem a desenhar algumas taxas sobre esses transportes", disse o ministro na resposta a uma pergunta do deputado André Silva, do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), no âmbito da discussão na especialidade, na Assembleia da República, do Orçamento do Estado para 2020.

André Silva tinha questionado o ministro sobre o não pagamento de impostos por parte dos transportes aéreos e o controlo da poluição de aviões e de barcos, bem como sobre os subsídios aos produtos petrolíferos, com o ministro do Ambiente a garantir na resposta que também o gás vai passar a pagar imposto.