Direitos Humanos

A Human Rights Watch (HRW) considerou hoje que "décadas de progresso" em matéria de Direitos Humanos "estão sob ameaça", à medida que Pequim usa o seu poder financeiro e tecnológico para exportar censura e repressão.

"A menos que desejemos voltar a uma era na qual as pessoas são peões que servem para serem manipulados ou descartados de acordo com os caprichos dos seus senhores, o ataque do Governo chinês ao sistema internacional de direitos humanos deve ser resistido", apela Kenneth Roth, diretor da HRW, no relatório anual da organização não-governamental, hoje divulgado.

O texto destaca o "efeito maligno da crescente influência global" do regime chinês, que vê as atuais instituições e leis internacionais que defendem os direitos humanos como uma "ameaça" à sua existência.