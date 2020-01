Direitos Humanos

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, adotou, no seu primeiro ano de Governo, uma agenda contra os direitos humanos e políticas que colocaram populações vulneráveis em risco, salientou hoje a Human Rights Watch (HRW).

No capítulo dedicado ao Brasil do relatório mundial divulgado hoje, a organização não-governamental refere que a situação dos direitos humanos no país não se deteriorou mais porque os tribunais e o Congresso bloquearam algumas políticas que prejudicariam indígenas, homossexuais e pessoas pobres, mais vulneráveis à violência.

Quanto a políticas para o meio ambiente, a HRW diz que os planos do Governo Bolsonaro "efetivamente deram luz verde às redes criminosas que praticam atividades ilegais, exploração madeireira na Amazónia e usam intimidação e violência contra indígenas, residentes locais e agentes ambientais que tentam defender a floresta tropical".