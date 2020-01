PSD

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que a estrutura regional não vai "promover" a segunda volta das eleições internas nacionais do partido, considerando que isso seria uma "humilhação" para os militantes social-democratas do arquipélago.

"Não é boicote", disse Miguel Albuquerque, após reunião da Comissão Política do PSD/Madeira, no Funchal, esclarecendo: "Nós não vamos promover, até por uma questão de respeito pelos nossos militantes, um ato que, depois, à luz dos critérios do Conselho de Jurisdição Nacional, é uma inutilidade".

O Conselho de Jurisdição Nacional do partido decidiu não contabilizar os votos da Madeira na primeira volta das eleições, no sábado, por estarem em desconformidade com o caderno eleitoral - a estrutura regional falava em cerca de 2.500 militantes em condições de votar, a secretaria-geral em apenas 104 -, e o seu presidente, Nunes Liberato, realçou que os dados divulgados não alterariam o desfecho das eleições diretas desse dia.