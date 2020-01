Actualidade

O primeiro-ministro timorense pediu hoje a "união e mobilização de todos" para "vencer o desafio do desenvolvimento", apresentando uma proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 que é "realista" e visa responder às carências do país.

As medidas orçamentais, disse Taur Matan Ruak no Parlamento Nacional, assentam na procura entre "o necessário equilíbrio e compromisso entre o cumprimento dos objetivos programáticos" e as preocupações levantadas pelos deputados sobre "sustentabilidade do fundo petrolífero e da qualidade da despesa pública".

Ainda que gostasse de ter mais recursos financeiros, o Governo está "consciente da importância de dotar o Estado, tão rapidamente quanto seja possível, de um Orçamento que assegure a sua normal atividade financeira".