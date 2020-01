Actualidade

A Comissão de Finanças Públicas do parlamento timorense saudou o corte de gastos na proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) do Governo para 2020, mas apontou vários problemas e preocupações sobre o diploma, referiu no relatório final.

No relatório, cuja leitura marca o arranque do debate na generalidade da proposta de lei, é destacado que as despesas continuam "uma vez mais, a privilegiar amplamente as despesas recorrentes em detrimento das de capital".

A nova proposta de OGE para este ano corta 14,46% ao total das despesas da proposta inicial, para 1,668 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), face ao texto inicialmente apresentado pelo Governo e retirado pelo primeiro-ministro a meio do debate perante a forte contestação das bancadas parlamentares, incluindo as que apoiam o executivo.