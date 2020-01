Actualidade

O conservador Alejandro Giammattei tomou posse esta terça-feira como Presidente da Guatemala, meses depois de ter sido eleito sob a promessa de combater a corrupção no país da América central.

O médico e ex-diretor do Sistema penitenciário da Guatemala, de 63 anos, venceu em agosto as eleições presidenciais na segunda volta, que disputou contra a social-democrata Sandra Torres, ex-mulher do antigo chefe de Estado Álvaro Colom.

Além da corrupção, Giammattei também prometeu lutar contra a pobreza: cerca de 60% dos 15 milhões de guatemaltecos vivem abaixo do limiar da pobreza, um nível que o novo Presidente espera ajudar a baixar para 25% até 2032.