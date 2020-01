Actualidade

O Governo chinês reiterou hoje o objetivo de reunificar Taiwan através da fórmula 'um país, dois sistemas', apesar da vitória do partido pró-independência nas eleições presidenciais e legislativas no sábado passado.

O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado chinês, Ma Xiaoguang, disse que Pequim vai continuar a insistir no chamado 'Consenso de 92', que reconhece tanto Taiwan, como a China continental como parte de uma única nação chinesa.

"Não nos envolvemos ou criticamos as eleições de Taiwan. Estas eleições locais em Taiwan não podem mudar o 'status' de Taiwan como parte da China", frisou Ma, em conferência de imprensa.