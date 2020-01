Actualidade

Dez chefes de Estado assistem hoje à cerimónia de tomada de posse do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, para um segundo mandato, anunciou a organização, num evento que desde cedo anima o centro da cidade.

Três horas antes do início da cerimónia, previsto para as 10:00 (menos duas horas em Lisboa), a Praça da Independência, no coração de Maputo e dominada pela estátua de Samora Machel, primeiro presidente de moçambique após a independência, recebia grupos de pessoas que pretendem assistir àquele que será um dos eventos do ano.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente português, é o único chefe de Estado da União Europeia que vai assistir à investidura.