Actualidade

Os candidatos democratas às primárias nos Estados Unidos apresentaram esta terça-feira diferentes estratégias com as quais esperam afastar do poder o atual Presidente e candidato à reeleição, o republicano Donald Trump.

Os dois mais progressistas, os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, prometeram uma reviravolta de 360 graus na Casa Branca. Ambos apelaram à retirada das tropas norte-americanas do Médio Oriente, numa altura de renovada tensão dos EUA com o Irão.

O ex-vice-Presidente Joe Biden, a senadora Amy Klobuchar e o autarca Pete Buttigieg mostraram-se mais comedidos.