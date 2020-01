Actualidade

Macau recebeu em 2019 mais de 39,4 de milhões de visitantes, um aumento de 10,1% em relação ao ano anterior, num novo recorde para a cidade, indicaram dados preliminares divulgados hoje pelo Governo do território.

Durante a conferência de imprensa anual da Direção dos Serviços de Turismo de Macau foi destacado "um aumento tanto do número total de visitantes, como da Grande China, a par com os visitantes que não pernoitaram e os que pernoitaram", de acordo com os dados preliminares.

Em comunicado, as autoridades disseram que este aumento verificou-se "apesar de fatores de instabilidade económica mundial, beneficiando da entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau", inaugurada no terceiro trimestre de 2018.