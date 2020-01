Actualidade

Jessica Kensley não consegue conter a emoção e chora enquanto pede que os turistas voltem à sua pequena aldeia, de Bendalong, a cerca de 230 sul de Sydney, numa das zonas mais atingidas pelos recentes fogos.

"Isto é muito difícil", conta à agência Lusa, ao lado do marido, Kevin, com quem gere uma pequena loja e café, a única nesta zona de Bendalong, uma das aldeias afetadas pelos fogos que alastram pela costa sul de Nova Gales do Sul.

"É o segundo verão que perdemos. E o verão é essencial para aguentarmos durante o ano. Há 16 meses tivemos um fogo elétrico e agora isto. Felizmente não ardeu a loja, mas ficámos sem turistas", explica.