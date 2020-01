Actualidade

A circulação no Itinerário Principal (IP) 3, na zona de Penacova, é restabelecida hoje ao início da tarde, após quase quatro semanas condicionada devido a um deslizamento de terras, informou hoje a Infraestruturas de Portugal.

"Hoje, a partir do início da tarde, será restabelecida a circulação no IP3 nos dois sentidos no troço entre o nó de Penacova e o nó da Espinheira", afirmou a Infraestruturas de Portugal (IP), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A circulação no sentido Coimbra-Viseu, em Penacova, estava cortada desde 21 de dezembro de 2019, devido a um deslizamento de taludes, na sequência das intempéries sentidas na região Centro, sendo que a IP tinha apontado restabelecer por completo a circulação até segunda-feira, dia 20.