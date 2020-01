Actualidade

A Câmara de Coimbra aprovou hoje as grandes opções do plano (GOP) e o orçamento para 2020, com algumas alterações ao documento anteriormente aprovado pelo mesmo executivo, mas chumbado pela assembleia municipal.

O documento mereceu os votos favoráveis dos cinco eleitos do PS e as abstenções da vereadora Paula Pêgo, eleita no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT, e do representante da CDU. Votaram contra os outros dois sociais-democratas e os dois vereadores do movimento Somos Coimbra (SC).

A votação de hoje foi idêntica à registada em outubro de 2019, à exceção do vereador da CDU, Francisco Queirós, que então votou contra.