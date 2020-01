Actualidade

Três profissionais portugueses vão participar no programa de Talentos do Festival de Cinema de Berlim, anunciou hoje a organização do evento que pretende desenvolver o trabalho coletivo.

Entre os 255 participantes estão ainda nove profissionais brasileiros e a moçambicana Lara Sousa, que vai levar a Berlim o projeto "O Navio e o Mar", uma coprodução entre Brasil, Espanha, Moçambique e Portugal, que questiona "o que significa ser negro em África e na Diáspora".

"Através de relatos de viagens, realizadoras brasileiras e moçambicanas fazem viagens cruzadas ao outro país num ensaio filmado para abordar o assunto da identidade negra a partir de dentro e de fora de África", pode ler-se na sinopse.