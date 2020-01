Actualidade

O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano defendeu hoje que a promoção do emprego deve ser prioridade para o ciclo governativo que se iniciou hoje com a tomada de posse de Filipe Nyusi na chefia do Estado.

"Emprego é uma questão de desenvolvimento, não é algo que se compre na loja, faz-se conforme o desenvolvimento", disse Joaquim Chissano, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de investidura de Filipe Nyusi.

Chissano, que chefiou o estado moçambicano entre 1986 e 2015, assinalou a necessidade de formação profissional dos jovens, de modo a estarem aptos para o mercado de trabalho e autoemprego.