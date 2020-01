Actualidade

O filme português de terror "Inner Ghosts", de Paulo Leite, que se estreia em Portugal na próxima semana, vai ser projectado no domingo no festival de cinema Horror-on-Sea, em Southend, sul de Inglaterra.

O filme centra-se na história de Helen, uma cientista que está a desenvolver uma terapia para doenças degenerativas do cérebro como o Alzheimer, e que pretende fazer testes em fantasmas, usando a sua experiência anterior como médium.

Além das circunstâncias da morte da filha, 15 anos antes, Helen vai também ter de enfrentar um demónio com o qual se tinha cruzado no passado.