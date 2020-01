OE2020

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou hoje na Assembleia da República um aditamento à proposta de lei do Orçamento do Estado para cobrar uma taxa às empresas de celulose, para a conservação da floresta.

"É criada uma contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, com o objetivo de promover a coesão territorial e a sustentabilidade dos recursos Florestais", diz o Bloco de Esquerda (BE) na sua proposta.

A proposta foi apresentada um dia depois de o ministro do Ambiente e Ação Climática, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, ter admitido que a taxa sobre as celuloses ficou esquecida no Orçamento.