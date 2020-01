Actualidade

Cientistas nos Estados Unidos criaram um "cimento vivo" juntando areia e bactérias num material de construção capaz de se auto-reproduzir, de absorver dióxido de carbono e manter a resistência.

"Já usamos materiais biológicos nos edifícios, como a madeira, mas esses materiais não estão vivos", afirmou o investigador Will Srubar, da Universidade do Colorado, um dos autores do estudo, que a revista Matter publica hoje, em que se prevê que o material permitirá ter edifícios que reparam as suas próprias fissuras, absorvem toxinas do ar ou até podem brilhar no escuro.

A equipa de Srubar usou cianobactérias 'Synechococcus', micróbios verdes que absorvem dióxido de carbono para crescerem e produzir carbonato de cálcio, o principal ingrediente do calcário e do cimento.