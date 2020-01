Incêndios

O CDS-PP quer saber se o Governo já cumpriu a resolução aprovada pelo Parlamento que recomenda indemnização, nos mesmos termos do que a das vítimas dos fogos de outubro de 2017, à família do trabalhador de Oleiros que morreu num incêndio também nesse ano.

Numa pergunta a que a agência Lusa teve hoje acesso, enviada à ministra de Estado e da Presidência, através do Parlamento, o deputado do CDS-PP Telmo Correia questiona se está ou não aplicada a Resolução da Assembleia da República nº 146/2019.

A Resolução da Assembleia da República nº 146/2019, assinada por Eduardo Ferro Rodrigues, foi publicada na primeira série do Diário da República, no dia 22 de agosto de 2019, depois de o Parlamento ter aprovado, em 19 de julho do mesmo ano, uma recomendação ao Governo para que este indemnizasse a família do trabalhador de Oleiros que morreu num incêndio em 2017.