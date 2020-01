OE2020

O Ministério das Finanças reiterou hoje que "Portugal sempre cumpriu as metas estabelecidas" pela Comissão Europeia (CE), numa reação ao "risco de incumprimento" enunciado hoje por Bruxelas relativamente a questões estruturais no plano orçamental português para 2019 e 2020.

"Portugal sempre cumpriu as metas estabelecidas, tendo superado as previsões da CE nos últimos quatro anos", pode ler-se em resposta enviada à Lusa, em reação às recomendações da União Europeia hoje conhecidas.

Segundo o executivo comunitário, "o saldo estrutural recalculado no plano orçamental atualizado está próximo do objetivo orçamental de médio prazo em 2020, mas a Comissão projeta um risco de desvio significativo do ajustamento necessário com vista ao objetivo orçamental de médio prazo em 2019 e 2020, com base numa avaliação global dos dois pilares".