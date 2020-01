Actualidade

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, assegurou hoje, em Lisboa, que Portugal é o líder europeu em termos de execução de fundos com o programa Portugal 2020 a atingir 45% de execução no final do ano passado.

"Não sei se é muito ou se é pouco, mas é a taxa de execução mais alta da Europa", afirmou Nelson de Souza numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e habitação.

Conforme apontou o governante, a taxa de execução que Portugal alcançou é quase o dobro da verificada em Espanha, colocando Portugal também a liderar entre os países que beneficiam de maiores pacotes financeiros.