A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a avançar 0,21% para 5.303,13 pontos, beneficiando de uma subida de 3,66% da Jerónimo Martins.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 desceram, seis subiram e uma ficou inalterada. A Jerónimo Martins, que liderou os ganhos, ficou a valer 15,85 euros.

A retalhista divulgou na terça-feira que as vendas subiram 7,5% no ano passado em comparação com 2018 e atingiram 18.638 milhões de euros, de acordo com dados preliminares.