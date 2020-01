Actualidade

Portugal é o país convidado de honra da próxima Feira Internacional do Livro de Lima, que decorrerá de 17 de julho a 02 de agosto deste ano, no Parque Próceres de la Independência, anunciou o Instituto Camões.

À semelhança do que aconteceu nos dois últimos anos, em que Portugal foi convidado das feiras do livro de Guadalajara e de Sevilha, este ano Portugal marca presença na 25.ª Feira do Livro de Lima, reforçando a estratégia conjunta dos Ministérios da Cultura, dos Negócios Estrangeiros e da Economia, para a promoção e internacionalização da cultura portuguesa.

"A participação portuguesa nesta feira surge como continuidade daquilo que tem sido feito noutras feiras do livro internacionais e que resulta de uma participação articulada no âmbito do grupo de trabalho multissetorial (MNE, Cultura e Economia) constituído por despacho conjunto para preparar a participação de Portugal em feiras internacionais do livro", disse à Lusa o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.