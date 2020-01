Actualidade

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) quer chamar à Assembleia da República o governador do Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência (AdC) e os principais bancos para prestarem esclarecimentos sobre o caso do "cartel da banca".

Num requerimento que será apresentado hoje, o BE lembra que em setembro do ano passado, a AdC "condenou 14 bancos ao pagamento de multas no valor total de 225 milhões de euros por 'prática concertada de troca de informação comercial sensível' entre 2002 e 2013".

"No esquema denunciado pela AdC, cada banco fornecia aos restantes dados sobre as suas ofertas comerciais de produtos de crédito na banca de retalho, sobre alterações futuras a essas condições e sobre valores do crédito concedido nos meses anteriores", lembram os bloquistas.