A APDL disse hoje que perante as "lacunas de informação" sobre a propriedade dos terrenos da Arrábida, está totalmente disponível para colaborar com o Ministério Público numa eventual ação para reivindicar os terrenos que a IGF diz serem públicos.

Em outubro, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) garantia continuar a tentar "encontrar elementos" que lhe permitissem avaliar se deve reivindicar a propriedade dos terrenos da escarpa da Arrábida que a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) diz serem públicos.

Questionada hoje pela Lusa, a administração portuária reconhece a "dificuldade no suprimento das lacunas de informação e valoração dos indícios contraditórios" recolhidos, pelo que "transmitiu à IGF que asseguraria a sua total disponibilidade para colaborar com a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, numa eventual ação de reivindicação da propriedade sobre os terrenos da Escarpa da Arrábida, que pudesse vir a ser promovida pelo Ministério Público".